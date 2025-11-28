Розвідка Естонії: РФ продовжує атаки на цивільну інфраструктуру, мир не наближається

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що з огляду на бойові дії немає підстав вважати, що Україна наблизилася до миру більше, ніж місяць тому, і Росія продовжуватиме свої атаки на українську цивільну інфраструктуру протягом зими.

Про це він сказав на щотижневому брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, передає ERR, пише "Європейська правда".

Ківісельг зазначив, що наприкінці листопада основна увага приділялася мирним планам, запропонованим США та Європейським Союзом, і обговоренню їхніх різних пунктів.

"Водночас не можна сказати, що ця агресія на території України дає підстави вважати, що ми наблизилися до миру більше, ніж місяць тому", – визнав він.

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії наголосив, що Росія продовжує щоденні авіаудари по території України, переважно з метою атакувати цивільну інфраструктуру, щоб максимально ускладнити українцям переживання холодної пори року і тим самим опосередковано чинити тиск на підрозділи на лінії фронту.

"Водночас українці провели успішні атаки безпілотними літальними апаратами вглиб Російської Федерації. Їм вдалося проникнути в саме серце Росії і атакувати теплову електростанцію в Московській області, яка забезпечувала російську столицю теплом і світлом", – сказав він.

За його словами, щоденні бої тривають на лінії фронту, і протягом листопада російські війська втрачали в середньому 350 осіб на день, що призвело до кількості втрат за місяць приблизно 10,5 тисяч осіб.

До цих 10 тисяч додаються поранені та травмовані, яких зазвичай рахують у співвідношенні три поранені або травмовані на одного загиблого. Відтак, за висновками Ківісельга, втрати російських збройних сил у листопаді становлять приблизно 30 тисяч осіб.

Він зазначив, що станом на листопад російські збройні сили змогли захопити приблизно 430 квадратних кілометрів, що, порівняно з їхніми втратами, становить 22 жертви на квадратний кілометр.

Водночас російські війська не змогли захопити жодного стратегічно важливого населеного пункту за останній тиждень, адже Покровськ залишається під контролем українських військ.

"Сьогодні українські війська все ще присутні в Покровську і проводять локальні контратаки. Там триває гра в кота і мишу", – додав глава розвідцентру Сил оборони Естонії.

Нещодавно у Міністерстві оборони Естонії заявили, що українські міста Покровськ та Мирноград у Донецькій області можуть впасти у грудні під тиском російської окупаційної армії.

Раніше Ківісельг заявив, що Україна зможе запобігти падінню Покровська ще протягом тижня-двох, але існує ризик прориву російських військ у Запорізькій області.

Також Ківісельг заявляв, що у майбутній зимовий період Росія активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню – у Росії зараз для цього більше ресурсів, ніж раніше.