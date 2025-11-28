Разведка Эстония: РФ продолжает атаки на гражданскую инфраструктуру, мир не приближается

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что учитывая боевые действия нет оснований считать, что Украина приблизилась к миру больше, чем месяц назад, и Россия будет продолжать свои атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру в течение зимы.

Об этом он сказал на еженедельном брифинге в Министерстве обороны Эстонии, передает ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг отметил, что в конце ноября основное внимание уделялось мирным планам, предложенным США и Европейским Союзом, и обсуждению их различных пунктов.

"В то же время нельзя сказать, что эта агрессия на территории Украины дает основания считать, что мы приблизились к миру больше, чем месяц назад", – признал он.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии подчеркнул, что Россия продолжает ежедневные авиаудары по территории Украины, преимущественно с целью атаковать гражданскую инфраструктуру, чтобы максимально усложнить украинцам переживание холодного времени года и тем самым косвенно оказывать давление на подразделения на линии фронта.

"В то же время украинцы провели успешные атаки беспилотными летательными аппаратами вглубь Российской Федерации. Им удалось проникнуть в самое сердце России и атаковать тепловую электростанцию в Московской области, которая обеспечивала российскую столицу теплом и светом", – сказал он.

По его словам, ежедневные бои продолжаются на линии фронта, и в течение ноября российские войска теряли в среднем 350 человек в день, что привело к общему количеству безвозвратных потерь за месяц примерно 10,5 тысяч человек.

К этому добавляются раненые и травмированные, которых обычно считают в соотношении три раненых или травмированных на одного погибшего.

Следовательно, по выводам Кивисельга, общие потери российских вооруженных сил в ноябре составляют примерно 30 тысяч человек.

Он отметил, что по состоянию на ноябрь российские вооруженные силы смогли захватить примерно 430 квадратных километров, что, по сравнению с их потерями, составляет 22 жертвы на квадратный километр.

В то же время российские войска не смогли захватить ни одного стратегически важного населенного пункта за последнюю неделю, ведь Покровск остается под контролем украинских войск.

"Сегодня украинские войска все еще присутствуют в Покровске и проводят локальные контратаки. Там продолжается игра в кота и мышь", – добавил глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Недавно в Министерстве обороны Эстонии заявили, что что украинские города Покровск и Мирноград в Донецкой области могут пасть в декабре под давлением российской оккупационной армии.

Ранее Кивисельг заявил, что Украина сможет предотвратить падение Покровска еще в течение недели-двух, но существует риск прорыва российских войск в Запорожской области.

Также Кивисельг заявлял, что в предстоящий зимний период Россия активизирует удары по критически важной энергетической инфраструктуре Украины, стремясь нанести максимальный ущерб гражданскому населению – у России сейчас для этого больше ресурсов, чем раньше.