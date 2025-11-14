Розвідка Естонії заявила про загрозу прориву РФ у Запорізькій області

Глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг заявив, що Україна зможе запобігти падінню Покровська ще протягом тижня-двох, але існує ризик прориву російських військ у Запорізькій області.

Про це він сказав під час щотижневого брифінгу у Міністерстві оборони Естонії, цитує ERR, пише "Європейська правда".

Ківісельг заявив, що наступ російських військ у Покровську поки що був "відносно помірним", а заяви від РФ про оточення українських підрозділів у Покровську "були оманливими".

"Немає підстав вважати, що ситуація зміниться протягом наступного тижня або двох", – сказав він.

Мапа: Deep State

Водночас глава військової розвідки Естонії звернув увагу на складну ситуацію для України на Олександрівському напрямку Запорізької області, де російські війська нещодавно "досягли значних успіхів".

Під Олександрівським напрямком мається на увазі кордон Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.

За його словами, це може призвести до тактичного прориву в цьому районі.

"Наразі важко сказати, чи російським підрозділам вдалося здійснити там успішну раптову атаку, подібну до тієї, що короткочасно спостерігалася поблизу Покровська, чи українська лінія оборони просто не витримала тиску, але це, безумовно, може становити загрозу для всього Гуляйпольского району", – сказав Ківісельг.

За його словами, на інших ділянках лінії фронту не відбулося значних змін, і ситуація залишається відносно статичною.

Нещодавно глава Департаменту оборонної готовності Естонії Герт Каю заявив, що хоча російські війська вже просуваються в Україні вкрай повільними темпами, з настанням осені це, ймовірно, ще більше сповільниться.

Також Ківісельг заявляв, що у майбутній зимовий період Росія активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню – у Росії зараз для цього більше ресурсів, ніж раніше.