У Болгарії прихильники мера назбирали коштів, щоб звільнити його з-під варти

Опозиційного мера болгарського міста Варна Благоміра Коцева звільнили з-під варти після того, як його прихильники за чотири години зібрали необхідну суму застави.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Коцева заарештували в липні 2025 року після поліцейського рейду в його будинку та в офісах міської влади Варни – третього за величиною міста Болгарії та великого туристичного курорту на Чорному морі.

Політику з опозиційної партії "Продовжуємо зміни" інкримінували нібито вимогу хабаря від компанії з постачання продуктів харчування, яка тривалий час працювала з владою Варни за колишнього керівництва.

Водночас поліція так і не оприлюднила деталей справи, а свідки відмовилися від своїх показів. У Варні та столиці Софії відбулися численні демонстрації з вимогою звільнення політика.

У пʼятницю суд змінив запобіжний захід Коцеву, дозволивши внести 102 262 євро застави. Цю суму прихильники мера зібрали всього за чотири години.

"Я не шкодую, що зайшов у політику. Я несу відповідальність спочатку перед своєю родиною, а потім перед жителями Варни, і я її виконаю. Сподіваюся, що до понеділка я вступлю в потрібний робочий ритм", – сказав політик журналістам після звільнення.

Владна коаліція Болгарії на чолі з партією ГЕРБ зараз потерпає від антиурядових протестів і не коментує ситуацію довкола Коцева.