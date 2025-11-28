В Болгарии сторонники мэра насобирали денег, чтобы освободить его из-под стражи

Оппозиционного мэра болгарского города Варна Благомира Коцева освободили из-под стражи после того, как его сторонники за четыре часа собрали необходимую сумму залога.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BIRN.

Коцева арестовали в июле 2025 года после полицейского рейда в его доме и в офисах городских властей Варны – третьего по величине города Болгарии и крупного туристического курорта на Черном море.

Политику из оппозиционной партии "Продолжаем изменения" инкриминировали якобы требование взятки от компании по поставке продуктов питания, которая долгое время работала с властями Варны при прежнем руководстве.

В то же время полиция так и не обнародовала деталей дела, а свидетели отказались от своих показаний. В Варне и столице Софии прошли многочисленные демонстрации с требованием освобождения политика.

В пятницу суд изменил меру пресечения Коцеву, разрешив внести 102 262 евро залога. Эту сумму сторонники мэра собрали всего за четыре часа.

"Я не жалею, что пошел в политику. Я несу ответственность сначала перед своей семьей, а затем перед жителями Варны, и я ее выполню. Надеюсь, что к понедельнику я войду в нужный рабочий ритм", – сказал политик журналистам после увольнения.

Правящая коалиция Болгарии во главе с партией ГЕРБ сейчас испытывает трудности из-за антиправительственных протестов и не комментирует ситуацию вокруг Коцева.