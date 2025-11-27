У Болгарії відкликали проєкт бюджету, який вивів тисячі людей на вулиці

Уряд Болгарії у четвер сказав, що відкликає проєкт бюджету на 2026 рік після масових вуличних протестів проти підвищення податків, передбачених документом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Лідер правоцентристської владної партії Болгарії ГЕРБ Бойко Борисов у четвер попросив уряд відновити діалог з роботодавцями та профспілками для досягнення консенсусу щодо бюджету.

Болгарський прем'єр-міністр Росен Желязков сказав, що бюджет, який уже був схвалений у першому читанні в парламенті, буде переглянутий після переговорів із соціальними партнерами та опозиційними партіями з метою усунення "недоліків".

"Новий бюджетний пакет повинен забезпечити рівновагу та відповідати цілям партій урядової коаліції. Це гарантуватиме, що Болгарія зможе без проблем приєднатися до єврозони 1 січня", – сказав він.

Проєкт бюджету Болгарії на 2026 рік передбачав підвищення внесків на соціальне страхування на 2 відсоткові пункти та подвоєння податку на дивіденди до 10% з одночасним збільшенням державних витрат (на рівні 46% ВВП).

Опозиція та бізнес-групи попередили, що ці кроки можуть стримати інвестиції та розширити тіньову економіку. А Європейська комісія сказала, що проєкт ризикує порушити рекомендований ЄС ліміт зростання чистих витрат.

Проти бюджету висловились і болгарці, які почали влаштовувати акції протесту. Найбільший протест відбувся в середу ввечері, коли, за оцінками організаторів, понад 20 тисяч людей зібралися перед парламентом Болгарії.

У вересні болгарський уряд пережив пʼятий вотум недовіри.

Читайте також: Ілюзія стабільності: що тримає Болгарію від сповзання у кризу та які наслідки це матиме.