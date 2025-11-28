Чехія: поліція не каратиме коронерку, яка помилково визнала 87-річну жінку мертвою

Слідство не знайшло складу злочину у діях коронерки, яка у травні 2025 року випадково оголосила 87-річну жінку померлою, після чого вона "ожила" у труні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Спочатку чеська поліція розслідувала справу як підозру в ненаданні допомоги. Слідчі завершили розслідування, але не виявили, що було скоєно кримінальний злочин.

"Літня жінка була визнана мертвою, але потім почала дихати. На жаль, через кілька днів вона померла в лікарні. Ми вже завершили розслідування справи і передали її іншому органу для дисциплінарного або адміністративного розгляду", – повідомила речниця поліції Міхаела Райндлова.

Нагадаємо, 30 травня літній мешканець Плзеня зателефонував медикам і повідомив про раптову смерть дружини. Коронерка на місці події констатувала смерть 87-річної жінки, тож на місце викликали похоронну службу. Але коли жінку поклали в труну, вона розплющила очі й почала дихати.

У коронерській службі Плзеня сказали, що припинили співпрацю з коронеркою, причетною до інциденту.

У 2023 році повідомлялось про випадок, як на проїжджу частину в центрі латвійської столиці з катафалка випала труна.