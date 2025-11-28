На заході Польщі виявили фейкову вибухівку на залізничній колії

На заході Польщі під кордоном з Німеччиною на коліях виявили підозрілий предмет, поліція з’ясувала, що це вдаваний вибуховий пристрій.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Підозрілий об’єкт, зовні схожий на вибуховий пристрій, виявили близько 10 години ранку поблизу містечка Дженсько у Любуському воєводстві. Його помітив співробітник залізниці під час виконання рутинних посадових обов’язків.

Поліція, що прибула на виклик, з’ясувала, що це муляж. Правоохоронці вважають, що його підклали умисно.

"Усе вказує на те, що це умисний вчинок. Контртерористичні фахівці на місці і перевіряють можливу наявність інших підозрілих предметів біля колій", – повідомив речник поліції воєводства Мацей Кімет.

У зв’язку з подіями рух поїздів на лінії на деякий час повністю зупинили.

Нагадаємо, на початку листопада на відтинку залізниці Варшава – Люблін, що має стратегічне значення для допомоги Україні, сталося два випадки, включно з підривом колії, які кваліфікували як умисні диверсії.

Підозрюваними є двоє громадян України, що, як вважають, працювали на замовлення російських спецслужб і після скоєного встигли виїхати до Білорусі. 28 листопада у Польщі видали ордери на їхній арешт.

Раніше прем’єр Дональд Туск заявив, що Польща вимагатиме екстрадиції підозрюваних у диверсії на залізниці.