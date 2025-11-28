На западе Польши обнаружили фейковую взрывчатку на железнодорожных путях

На западе Польши под границей с Германией на путях обнаружили подозрительный предмет, полиция выяснила, что это мнимое взрывное устройство.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Подозрительный объект, внешне похожий на взрывное устройство, обнаружили около 10 часов утра вблизи городка Дженско в Любушском воеводстве. Его заметил сотрудник железной дороги во время выполнения рутинных должностных обязанностей.

Полиция, прибывшая на вызов, выяснила, что это муляж. Правоохранители считают, что его подложили умышленно.

"Все указывает на то, что это умышленный поступок. Контртеррористические специалисты на месте и проверяют возможное наличие других подозрительных предметов возле путей", – сообщил представитель полиции воеводства Мацей Кимет.

В связи с событиями движение поездов на линии на некоторое время полностью остановили.

Напомним, в начале ноября на отрезке железной дороги Варшава – Люблин, что имеет стратегическое значение для помощи Украине, произошло два случая, включая подрыв пути, которые квалифицировали как умышленные диверсии.

Подозреваемыми являются двое граждан Украины, которые, как полагают, работали по заказу российских спецслужб и после содеянного успели выехать в Беларусь. 28 ноября в Польше выдали ордера на их арест.

Ранее премьер Дональд Туск заявил, что Польша будет требовать экстрадиции подозреваемых в диверсии на железной дороге.