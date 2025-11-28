Польща видала ордери на арешт підозрюваних у диверсіях, які перебувають у Білорусі

Національна прокуратура Польщі видала ордери на арешт чоловіків, яких підозрюють у диверсіях на залізниці, і які наразі перебувають у Білорусі.

Про це повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

Речник Національної прокуратури Пшемислав Новак заявив, що після того, як суд задовольнив клопотання прокурора і заочно взяв під варту двох українців, підозрюваних у диверсіях на залізничній інфраструктурі, прокурор видав ордери на арешт двох чоловіків.

Мова йде про Євгена Іванова, який у 1984 році народився в Естонії, а також Олександра Кононова, який у 1986 році народився в Україні.

За даними слідства, обидва підозрювані залишили територію Польщі та виїхали до Білорусі.

Видача ордера на арешт дозволить, серед іншого, подати запит на європейський ордер на арешт та опублікувати фотографії підозрюваних.

Раніше писали, що 19 листопада у Польщі двом українцям висунули офіційні звинувачення у диверсії терористичного характеру. Публічно їхніх прізвищ не розкрили, лише імена. Чоловікам загрожує довічне позбавлення волі.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що його країна вимагатиме затримання та екстрадиції підозрюваних, які, наскільки відомо, виїхали у Білорусь.

24 листопада національна прокуратура Польщі висунула звинувачення третій людині – Володимиру Б. – у зв'язку з диверсією на залізниці.

Після того Польща вирішила закрити останнє функціонуюче консульство РФ у Гданську.