Axios: Єрмак мав летіти до США для переговорів з Віткоффом і зятем Трампа

Голова Офісу президента Андрій Єрмак подав у відставку за день до того, як мав вирушити на переговори у США щодо "мирної угоди".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Axios із посиланням на двох українських посадовців.

За словами джерел Axios, Єрмак подав у відставку за день до того, як "мав поїхати до Маямі для переговорів з командою президента Трампа про мирний план", йдеться в публікації.

Уже колишній глава ОП разом із кількома радниками Зеленського мав провести переговори з посланцем Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером, повідомив Axios.

"Українські посадовці заявили, що метою було остаточно узгодити позиції США та України перед поїздкою Віткоффа і Кушнера до Москви на зустріч з Владіміром Путіним", – ідеться в матеріалі.

Одне з джерел Axios сказало, що відставка Єрмака "поставила переговори під питання", але не призведе до змін у позиції України щодо закінчення війни.

У пʼятницю Володимир Зеленський звільнив Андрія Єрмака з посади голови Офісу президента. Цьому передували обшуки антикорупційних органів у Єрмака.

У Європейській комісії вважають, що актуальні антикорупційні розслідування в Україні, які, зокрема, включають проведення обшуків у топпосадовців, свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні працюють.