Єврокомісія про обшуки у Єрмака: "Ми дуже поважаємо ці розслідування"

У Європейській комісії вважають, що актуальні антикорупційні розслідування в Україні, які, зокрема, включають проведення обшуків у топпосадовців, серед яких керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні працюють.

Про це, як передає з Брюсселя кореспондентка "Європейської правди", заявила під час спілкування з журналістами головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

Єврокомісія вітає проведення антикорупційних розслідувань, які стосуються найвищої ланки посадовців України.

"Ми розуміємо, що тривають розслідування, і ми дуже поважаємо ці розслідування, які свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу", – заявила Піньо, коментуючи обшук в помешканні Єрмака.

Вона наголосила, що цей факт "прямо показує, що антикорупційні органи справді існують і їм дозволено функціонувати".

Речник Єврокомісії Гійом Мерсьє також додав, що "боротьба з корупцією є ключовим елементом для вступу країни до ЄС".

"Це вимагає постійних зусиль і потужної спроможності протидіяти корупції. Це ключовий елемент, який ми також розглядаємо у нашому звіті про розширення, що був опублікований кілька тижнів тому. Отже, ми продовжуватимемо дуже уважно стежити за ситуацією", – підкреслив Мерсьє.

Нагадаємо, "Українська правда" повідомила, що вранці 28 листопада в урядовому кварталі НАБУ і САП проводять обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Пізніше у НАБУ і САП офіційно підтвердили, що проводять обшуки у Єрмака.

Як повідомляла "Європейська правда", у Польщі вже заявили, що розслідування корупції в Україні – погана новина для них, бо не полегшує поточні мирні переговори.