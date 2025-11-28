Axios: Ермак должен был лететь в США для переговоров с Виткоффом и зятем Трампа

Глава Офиса президента Андрей Ермак подал в отставку за день до того, как должен был отправиться на переговоры в США по "мирному соглашению".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Axios со ссылкой на двух украинских чиновников.

По словам источников Axios, Ермак подал в отставку за день до того, как "должен был поехать в Майами для переговоров с командой президента Трампа о мирном плане", говорится в публикации.

Уже бывший глава ОП вместе с несколькими советниками Зеленского должен был провести переговоры с посланцем Дональда Трампа Стивом Виткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером, сообщил Axios.

"Украинские чиновники заявили, что целью было окончательно согласовать позиции США и Украины перед поездкой Виткоффа и Кушнера в Москву на встречу с Владимиром Путиным", – говорится в материале.

Один из источников Axios сказал, что отставка Ермака "поставила переговоры под вопрос", но не приведет к изменениям в позиции Украины по поводу окончания войны.

В пятницу Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента. Этому предшествовали обыски антикоррупционных органов у Ермака.

В Европейской комиссии считают, что актуальные антикоррупционные расследования в Украине, которые, в частности, включают проведение обысков у топ-чиновников, свидетельствуют о том, что антикоррупционные органы в Украине работают.