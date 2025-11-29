Глава МЗС Швеції про новий удар по Україні: очевидно, що РФ не хоче миру
Міністерка закордонних справ Швеції Марія Малмер Стенергард, коментуючи черговий масований російський удар по Україні, заявила, що він є свідченням того, що Кремль не зацікавлений у мирі.
Про це шведська міністерка написала у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".
У контексті чергової російської атаки очільниця МЗС Швеції наголосила на необхідності посилити підтримку України.
"Очевидно, що Росія не хоче миру. Ті країни світу, які все ще вірять у світовий порядок, заснований на правилах, повинні негайно посилити підтримку України та посилити тиск на Росію", – підкреслила вона.
У Києві та більшості областей було оголошено повітряну тривогу. Внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та балістики у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі.
Повідомляли також, що Молдова тимчасово закривала повітряний простір через вторгнення дронів.
Своєю чергою Польща піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони.