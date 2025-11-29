Польща привела у бойову готовність свою ППО через атаку РФ на Україну

Через масовану атаку РФ на Україну в ніч на суботу, 29 листопада, Польща піднімала в небо авіацію і приводила у повну бойову готовність наземні системи протиповітряної оборони.

Про це йдеться в заяві Оперативного командування Збройних сил Польщі, інформує "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, через масований російський удар по Україні Збройні сили Польщі задіяли "необхідні сили і засоби, що знаходяться в їх розпорядженні".

"Були підняті винищувачі, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки приведені в стан готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки та захист повітряного простору", – зазначили польські військові.

В командуванні додали, що відстежують поточну ситуацію, "а підпорядковані сили і засоби перебувають у стані готовності до негайного реагування".

У ніч на 29 листопада Росія розпочала чергову масовану комбіновану атаку на Україну.

У Києві та більшості областей було оголошено повітряну тривогу. Внаслідок масованої атаки російських ударних безпілотників та балістики у кількох районах Києва зафіксовано пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі.

Повідомляли також, що Молдова тимчасово закривала повітряний простір через вторгнення дронів.