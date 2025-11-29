Глава МИД Швеции о новом ударе по Украине: очевидно, что РФ не хочет мира

Министр иностранных дел Швеции Мария Малмер Стенергард, комментируя очередной массированный российский удар по Украине, заявила, что он является свидетельством того, что Кремль не заинтересован в мире.

Об этом шведская министр написала у себя в Х, сообщает "Европейская правда".

В контексте очередной российской атаки глава МИД Швеции подчеркнула необходимость усилить поддержку Украины.

"Очевидно, что Россия не хочет мира. Те страны мира, которые все еще верят в мировой порядок, основанный на правилах, должны немедленно усилить поддержку Украины и усилить давление на Россию", – подчеркнула она.

В Киеве и большинстве областей была объявлена воздушная тревога. В результате массированной атаки российских ударных беспилотников и баллистики в нескольких районах Киева зафиксированы повреждения жилых домов. Есть погибшие и пострадавшие.

Сообщалось также, что Молдова временно закрыла воздушное пространство из-за вторжения дронов.

В свою очередь Польша поднимала в небо авиацию и приводила в полную боевую готовность наземные системы противовоздушной обороны.