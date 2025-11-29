У Польщі з’явився на орбіті Землі перший військовий супутник від компанії ICEYE
На орбіту успішно вивели супутник компанії ICEYE, що стане першим військовим супутником Польщі.
Як повідомляє TVN24, пише "Європейська правда", про це оголосив засновник і керівник компанії Рафал Моджевський.
Моджевський повідомив, що о 19:40 у п’ятницю супутник вирушив на орбіту за допомогою ракети Falcon 9, яку запустили з Каліфорнії. Всього на ній вивели у космос 140 супутників. Окрім згаданого ICEYE, це також польський наносупутник SatRev PW6U для отримання багатоспектрових зображень Землі та обробки даних на орбіті, а також три наносупутники PIAST для оптичного спостереження.
"Можу підтвердити – зв’язок встановлено, усі системи працюють. ICEYE X62 (польську назву ще оберуть), перший військовий супутник Польщі, вже на орбіті і працює", – повідомив Моджевський.
Mogę potwierdzić – komunikacja nawiązana, wszystkie systemy sprawne! ICEYE X62 (Polska nazwa do wymyślenia), czyli pierwszy polski satelita wojskowy jest już na orbicie i działa. 6 miesięcy od podpisania umowy do wystrzelenia. @donaldtusk @MON_GOV_PL @KosiniakKamysz @CTomczyk pic.twitter.com/BsIiyP17DI– Rafal Modrzewski (@rmodrzewski) November 29, 2025
Вранці у суботу в ICEYE підтвердили, що встановили зв’язок з усіма виведеними на орбіну супутниками, у тому числі для польської армії, та починають тестування і калібрування.
"Після завершення цих процедур супутник буде передано у користування Збройним силам", – написав представник ICEYE Войцех Мачковський.
Цей супутник з технологією SAR має покращити розвідувальні спроможності польської армії, він дозволяє отримувати зображення за будь-якої погоди та у будь-який час доби, на відміну від оптичних інструментів.
Запуск польських супутників планувався раніше у листопаді, на День незалежності, але потім дату перенесли.
ICEYE – польсько-фінська компанія, що базується у Фінляндії і спеціалізується на супутникових системах.
Один із супутників ICEYE вже кілька років використовується для військових потреб України фахівцями ГУР МОУ – його зарезервували за кошти, зібрані з донатів тисяч українців та бізнесу у 2022 році.
Нагадаємо, Європейське космічне агентство отримало рекордний трирічний бюджет у розмірі 22,1 млрд євро та збільшені повноваження – до них включили розробки для оборонних цілей.
