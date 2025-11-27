Космічному агентству ЄС збільшили бюджет і доручили займатись обороною

Європейське космічне агентство, яке існує в межах Європейського Союзу, отримало рекордний трирічний бюджет у розмірі 22,1 млрд євро та збільшені повноваження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

23 члени Європейського космічного агентства в резолюції, ухваленій цього тижня, надали відомству повноваження та інструменти для розробки космічних технологій і систем "для безпеки та оборони".

Додатково бюджет організації збільшили до понад 22 млрд євро (у порівнянні з 17 млрд євро), з яких 3,4 млрд євро передбачені для спостереження за Землею, 2,1 млрд євро – на захищений звʼязок, а 900 млн євро – н а розробку європейських ракет-носіїв.

Генеральний директор ЄКА Йозеф Ашбахер назвав цей крок "історичною зміною", додавши, що Польща – яка претендує на розміщення в себе нового центру Агентства, який фокусуватиметься на питаннях безпеки – відіграла провідну роль у розширенні його повноважень.

Раніше єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс закликав до створення "Європейського космічного щита" задля об'єднання оборонних зусиль у космосі.

Очільник Космічного командування Збройних сил Франції генерал-майор Вінсент Шуссо попередив про посилення ворожих дій у космосі, особливо з боку Росії.