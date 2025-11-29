В Польше появился на орбите Земли первый военный спутник от компании ICEYE
На орбиту успешно вывели спутник компании ICEYE, который будет первым военным спутником Польши.
Как сообщает TVN24, пишет "Европейская правда", об этом объявил основатель и руководитель компании Рафал Моджевский.
Моджевский сообщил, что в 19:40 в пятницу спутник отправился на орбиту с помощью ракеты Falcon 9, которую запустили из Калифорнии. Всего на ней вывели в космос 140 спутников. Кроме упомянутого ICEYE, это также польский наноспутник SatRev PW6U для получения многоспектральных изображений Земли и обработки данных на орбите, а также три наноспутника PIAST для оптического наблюдения.
"Могу подтвердить – связь установлена, все системы исправны. ICEYE X62 (польское название еще выберут), первый военный спутник Польши, уже на орбите и работает", – сообщил Моджевский.
Mogę potwierdzić – komunikacja nawiązana, wszystkie systemy sprawne! ICEYE X62 (Polska nazwa do wymyślenia), czyli pierwszy polski satelita wojskowy jest już na orbicie i działa. 6 miesięcy od podpisania umowy do wystrzelenia. @donaldtusk @MON_GOV_PL @KosiniakKamysz @CTomczyk pic.twitter.com/BsIiyP17DI– Rafal Modrzewski (@rmodrzewski) November 29, 2025
Утром в субботу в ICEYE подтвердили, что установили связь со всеми выведенными на орбиту спутниками, в том числе для польской армии, и начинают тестирование и калибровку.
"После завершения этих процедур спутник будет передан в пользование Вооруженным силам", – написал представитель ICEYE Войцех Мачковский.
Этот спутник с технологией SAR должен улучшить разведывательные возможности польской армии, он позволяет получать изображения при любой погоде и в любое время суток, в отличие от оптических инструментов.
Запуск польских спутников планировался ранее в ноябре, на День независимости, но затем дату перенесли.
ICEYE – польско-финская компания, базирующаяся в Финляндии и специализирующаяся на спутниковых системах.
Один из спутников ICEYE уже несколько лет используется для военных нужд Украины специалистами ГУР МОУ – его зарезервировали за средства, собранные из пожертвований тысяч украинцев и бизнеса в 2022 году.
Напомним, Европейское космическое агентство получило рекордный трехлетний бюджет в размере 22,1 млрд евро и расширенные полномочия – в них включили разработки для оборонных целей.
