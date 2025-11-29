В лидера французских ультраправых бросили яйцом
В лидера французской правопопулистской партии "Национальное объединение" Жордана Барделлу во время встречи с избирателями попали яйцом; нападавшего сразу же задержали.
Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".
Инцидент произошел во время автограф-сессии Жордана Барделлы по случаю презентации его книги "Чего хотят французы" в городке Муассак недалеко от Тулузы, на юге страны.
Событие началось около 14 часов. Рядом устроили контрдемонстрацию, на которую пришли около 50 человек.
Барделла ответил на вопросы СМИ, а затем продолжил взаимодействие с аудиторией. Примерно в 15:30 ему попали в голову яйцом.
По предварительной информации, яйцо бросил 74-летний мужчина, который встал в очередь за автографом, а затем воспользовался тем, что приблизился к Барделле. Его взяли под стражу.
В окружении Барделлы говорят, что с ним "все хорошо". Политик после инцидента 20 минут отсутствовал, а затем вернулся к публике. От его имени и от имени партии подали заявления в полицию по поводу инцидента. Пока неизвестно, был ли нападавший участником контрдемонстрации.
В прокуратуре Монтобана на запрос телеканала отметили, что открыли расследование по статье о "насильственных действиях в отношении лица, занимающего публичную должность".
В начале недели Барделлу обсыпали мукой, когда он посещал сельскохозяйственную ярмарку на востоке страны. 17-летнего старшеклассника, который это сделал, задержали и на следующий день отпустили.
Четыре года назад яйцом попали также в президента Эммануэля Макрона, а в 2022 году такой инцидент произошел с ультраправым политиком, на тот момент кандидатом в президенты Эриком Земмуром – к слову, в этом же городке Муассак.
Читайте также Преемник Макрона: возможно ли предотвратить приход ультраправых к власти во Франции.