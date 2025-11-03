Трамп: у нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна має найбільше у світі ядерної зброї – достатньо, щоб підірвати світ 150 разів.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, передає "Європейська правда".

Трамп наголосив, що США мають більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна, Росія посідає друге місце, а Китай – третє, проте може наздогнати через п'ять років.

"У нас достатньо ядерної зброї, щоб підірвати світ 150 разів. Росія має багато ядерної зброї, і Китай матиме багато. У них є трохи. Вони мають досить багато, але...", – зазначив Трамп.

Водночас він підкреслив важливості вести розмови з лідерами РФ і Китаю про денуклеаризацію.

Трамп також обгрунтував свій намір відносити ядерні випробування.

"Ну, тому що ви повинні побачити, як вони (елементи ядерної зброї. – Ред.) працюють. Причина, чому я говорю про випробування, полягає в тому, що Росія оголосила про те, що вони збираються провести випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни проводять випробування. Ми єдина країна, яка не проводить випробувань, і я не хочу бути єдиною країною, яка не проводить випробувань", – заявив американський президент.

У відповідь на зауваження, що РФ провела випробування систем доставки ядерної зброї, а не самої ядерної зброї, Трамп наполіг, що Росія тестує саме ядерну зброю.

"Росія випробовує, і Китай випробовує, але вони про це не говорять. Ви знаєте, у нас відкрите суспільство. Ми відрізняємося. Ми говоримо про це. Ми повинні говорити про це, тому що інакше ви, люди, будете повідомляти – у них немає репортерів, які будуть писати про це. А у нас є. Ні, ми будемо випробовувати, тому що вони випробовують і інші випробовують. І, безумовно, Північна Корея випробовує. Пакистан випробовує", – зазначив він.

Як відомо, Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Своєю чергою віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати функціонування арсеналу.