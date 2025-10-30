Венс: США потрібні ядерні випробування, щоб перевірити, чи "все працює"

Віцепрезидент США Джей Ді Венс сказав, що заява Дональда Трампа про потенційне відновлення ядерних випробувань повʼязана з необхідністю підтримувати його функціонування.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування з журналістами на території Білого дому в четвер.

Венс сказав, що заява Трампа "говорить сама за себе", додавши, що у США, Росії та Китаю є "великий ядерний арсенал".

"Іноді потрібно провести випробування, щоб переконатися, що все функціонує і працює належним чином", – додав він.

За словами віцепрезидента США, Вашингтон співпрацює з іншими країнами – "навіть з тими, з якими в нас не найкращі відносини" – для обмеження поширення ядерної зброї.

"Президент продовжуватиме працювати над цим, але важливою частиною національної безпеки США є забезпечення належного функціонування нашого ядерного арсеналу, і це є частиною режиму випробувань", – сказав Венс.

Раніше цього тижня Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

Водночас президент США після анонсу ядерних випробувань заявив, що хотів би "денуклеаризації".