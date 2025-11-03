Трамп: у нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна имеет больше всего в мире ядерного оружия – достаточно, чтобы взорвать мир 150 раз.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает "Европейская правда".

Трамп заявил, что США имеют больше ядерного оружия, чем любая другая страна, Россия занимает второе место, а Китай – третье, однако может догнать через пять лет.

"У нас достаточно ядерного оружия, чтобы взорвать мир 150 раз. У России много ядерного оружия, и у Китая будет много. У них есть немного. Они имеют достаточно много, но...", – отметил Трамп.

В то же время он подчеркнул важность вести разговоры с лидерами РФ и Китая о денуклеаризации.

Трамп также обосновал свое намерение отменить ядерные испытания.

"Ну, потому что вы должны увидеть, как они (элементы ядерного оружия. – Ред.) работают. Причина, почему я говорю о тестировании, заключается в том, что Россия объявила о том, что они собираются провести испытания. Если вы заметили, Северная Корея постоянно проводит испытания. Другие страны проводят испытания. Мы единственная страна, которая не проводит испытаний, и я не хочу быть единственной страной, которая не проводит испытаний", – заявил американский президент.

В ответ на замечание, что РФ провела испытания систем доставки ядерного оружия, а не самого ядерного оружия, Трамп настаивал, что Россия тестирует именно ядерное оружие.

"Россия испытывает, и Китай испытывает, но они об этом не говорят. Вы знаете, у нас открытое общество. Мы отличаемся. Мы говорим об этом. Мы должны говорить об этом, потому что иначе вы, люди, будете сообщать – у них нет репортеров, которые будут писать об этом. А у нас есть. Нет, мы будем испытывать, потому что они испытывают и другие испытывают. И, безусловно, Северная Корея испытывает. Пакистан испытывает", – отметил он.

Как известно, Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне восхвалений хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что заявление Трампа о потенциальном возобновлении ядерных испытаний связано с необходимостью поддерживать функционирование арсенала.