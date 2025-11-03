ЗМІ: в ЄС думають розширити повноваження Frontex для боротьби з загрозою дронів

Країни ЄС зважують плани щодо надання прикордонному агентству Євросоюзу Frontex повноважень для допомоги у спостереженні за повітряним простором і захисті критично важливої інфраструктури.

Про це йдеться у конфіденційних документах Ради ЄС, з якими ознайомився Euractiv, передає "Європейська правда".

У ноті Ради ЄС від 30 жовтня, розісланій країнам ЄС, йдеться про те, що в столицях обговорюється питання про те, чи має Європейське агентство з прикордонної та берегової охорони, відоме як Frontex, взяти на себе додаткові обов'язки з протидії гібридним загрозам – від порушень повітряного простору до захисту стратегічних об'єктів.

Перегляд мандату Frontex, запланований на наступний рік, вперше був оголошений президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн раніше цього року і тепер є частиною робочого плану ЄС на 2026 рік.

Очікується, що посли обговорять це питання на технічній зустрічі 5 листопада.

Ці дебати свідчать про зростаюче прагнення столиць привести місію Frontex у відповідність до мінливого безпекового середовища в Європі і відбуваються лише через кілька місяців після того, як агентство прийняло систему підпорядкування, натхненну стилем командування НАТО.

Нині Frontex підтримує країни ЄС в управлінні їхніми зовнішніми кордонами, надаючи допомогу на місцях, борючись з транскордонною злочинністю, збираючи інформацію і допомагаючи з процедурами повернення.

Виступаючи минулого місяця разом з міністром внутрішніх справ Німеччини Александром Добріндтом, єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер припустив, що мандат Frontex може з часом поширитися на захист від безпілотників і охорону аеропортів.

У записці Ради зазначається, що такі заходи можуть вимагати внесення змін до регламенту Frontex. Це може включати дозвіл агентству втручатися на прохання країн-членів під час гібридних загроз шляхом оновлення правил щодо швидкого втручання на кордоні, зон гарячих точок і груп підтримки управління міграцією – або створення окремого положення про підтримку агентства у випадках інструменталізації міграції та інших гібридних загроз.

В окремому дискусійному документі головуючого в Раді ЄС пропонується надати Frontex більше повноважень для роботи з третіми країнами.

Столиці хочуть, щоб агентство вийшло за рамки існуючих угод з шістьма західнобалканськими країнами і розмістило свої команди у великих міжнародних аеропортах та інших ключових пунктах перетину кордону. Агентство також могло б взяти на себе посилену роль у проведенні "передвиїзних" перевірок мандрівників, які прямують до Шенгенської зони.

Дебати відбуваються в той час, коли Єврокомісія планує розширити постійний корпус агентства. У своїх політичних настановах на 2024 рік фон дер Ляєн пообіцяла потроїти чисельність Європейської прикордонної та берегової охорони до 30 тисяч осіб до 2027 року.

Але столиці залишаються обережними, наполягаючи на тому, що "майбутній мандат і завдання" агентства повинні бути чітко визначені до того, як розпочнеться будь-яке розширення.

Нагадаємо, у Німеччині ввечері у неділю, 2 листопада, призупиняв роботу аеропорт міста Бремен після появи невідомого дрона

А міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що підозрілі дрони, помічені над бельгійськими військовими базами у вихідні, були призначені для шпигування за винищувачами та боєприпасами.