СМИ: в ЕС думают расширить полномочия Frontex для борьбы с угрозой дронов

Страны ЕС взвешивают планы по предоставлению пограничному агентству Евросоюза Frontex полномочий для помощи в наблюдении за воздушным пространством и защите критически важной инфраструктуры.

Об этом говорится в конфиденциальных документах Совета ЕС, с которыми ознакомился Euractiv, передает "Европейская правда".

В ноте Совета ЕС от 30 октября, разосланной странам ЕС, говорится о том, что в столицах обсуждается вопрос, должно ли Европейское агентство по пограничной и береговой охране, известное как Frontex, взять на себя дополнительные обязанности по противодействию гибридным угрозам – от нарушений воздушного пространства до защиты стратегических объектов.

Пересмотр мандата Frontex, запланированный на следующий год, впервые был объявлен президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен ранее в этом году и теперь является частью рабочего плана ЕС на 2026 год.

Ожидается, что послы обсудят этот вопрос на технической встрече 5 ноября.

Эти дебаты свидетельствуют о растущем стремлении столиц привести миссию Frontex в соответствие с меняющейся средой безопасности в Европе и происходят всего через несколько месяцев после того, как агентство приняло систему подчинения, вдохновленную стилем командования НАТО.

В настоящее время Frontex поддерживает страны ЕС в управлении их внешними границами, оказывая помощь на местах, борясь с трансграничной преступностью, собирая информацию и помогая с процедурами возвращения.

Выступая в прошлом месяце вместе с министром внутренних дел Германии Александром Добриндтом, комиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер предположил, что мандат Frontex может со временем распространиться на защиту от беспилотников и охрану аэропортов.

В записке Совета отмечается, что такие меры могут потребовать внесения изменений в регламент Frontex. Это может включать разрешение агентству вмешиваться по просьбе стран-членов во время гибридных угроз путем обновления правил относительно быстрого вмешательства на границе, зон горячих точек и групп поддержки управления миграцией – или создание отдельного положения о поддержке агентства в случаях инструментализации миграции и других гибридных угроз.

В отдельном дискуссионном документе председательствующего в Совете ЕС предлагается предоставить Frontex больше полномочий для работы с третьими странами.

Столицы хотят, чтобы агентство вышло за рамки существующих соглашений с шестью западнобалканскими странами и разместило свои команды в крупных международных аэропортах и других ключевых пунктах пересечения границы. Агентство также могло бы взять на себя усиленную роль в проведении "предвыездных" проверок путешественников, направляющихся в Шенгенскую зону.

Дебаты происходят в то время, когда Комиссия планирует расширить постоянный корпус агентства. В своих политических установках на 2024 год фон дер Ляйен пообещала утроить численность Европейской пограничной и береговой охраны до 30 тысяч человек к 2027 году.

Но столицы остаются осторожными, настаивая на том, что "будущий мандат и задачи" агентства должны быть четко определены до того, как начнется любое расширение.

Напомним, в Германии вечером в воскресенье, 2 ноября, приостанавливал работу аэропорт города Бремен после появления неизвестного дрона

А министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что подозрительные дроны, замеченные над бельгийскими военными базами в выходные, были предназначены для шпионажа за истребителями и боеприпасами.