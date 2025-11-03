Нову систему в’їзду до ЄС запровадили на ще двох КПП з Польщею, можливі затримки

Сповільнення пропуску громадян через пункти "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин" на кордоні з Польщею можливе через впровадження цифрової Системи в’їзду/виїзду до Шенгенської зони (Entry/Exit System, EES)

Про це попередила Державна митна служба у своєму Telegram, передає "Європейська правда".

З 3 листопада нова система в’їзду до ЄС почала діяти у ще двох пунктах пропуску на кордоні з Польщею – "Ягодин – Дорогуськ" та "Устилуг – Зосин".



"Починаючи з 3 листопада 2025 року, тобто відтепер, усі подорожні, які перетинатимуть кордон через зазначені пункти пропуску з польського боку, повинні пройти першу реєстрацію на терміналі самообслуговування або у працівника прикордонної варти", – йдеться у повідомленні Держмитслужби.



Це передбачає сканування паспорта та збір біометричних даних: фотографування та зняття відбитків пальців. Для дітей до 12 років відбитки не потрібні. Під час наступних в'їздів біометричні дані будуть звірятися з уже наявною цифровою інформацією Шенгену, нагадала Держмитслужба основні новації EES.



"Упровадження системи на початку може призвести до збільшення часу, необхідного для контрольних процедур. Тому рекомендуємо планувати поїздки з більшим запасом часу або обирати для перетину кордону альтернативні пункти пропуску", – зазначили у відомстві.

З 27 жовтня цифрова Система в’їзду/виїзду запрацювала на ще трьох ККП на кордоні з Польщею, у зв’язку з чим українців попереджали про можливі затримки.

Нагадаємо, нову цифрову систему в’їзду та виїзду EES почали впроваджувати на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони з 12 жовтня.

Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.

Прикордонні відомства країн-учасниць ЄС поступово розгортають її протягом шестимісячного перехідного періоду.

Про те, як почалося її застосування, читайте у статті: Реформа на межі колапсу: які проблеми показав перший день нових правил в'їзду в ЄС.