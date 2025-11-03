Новую систему въезда в ЕС ввели еще на двух КПП с Польшей, возможны задержки

Замедление пропуска граждан через пункты "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин" на границе с Польшей возможно из-за внедрения цифровой Системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES)

Об этом предупредила Государственная таможенная служба в своем Telegram, передает "Европейская правда".

С 3 ноября новая система въезда в ЕС начала действовать в еще двух пунктах пропуска на границе с Польшей – "Ягодин – Дорогуск" и "Устилуг – Зосин".

"Начиная с 3 ноября 2025 года, то есть отныне, все путешественники, которые будут пересекать границу через указанные пункты пропуска с польской стороны должны пройти первую регистрацию на терминале самообслуживания или у работника пограничной стражи", – говорится в сообщении Гостаможслужбы.

Это предусматривает сканирование паспорта и сбор биометрических данных: фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Для детей до 12 лет отпечатки не нужны. Во время следующих въездов биометрические данные будут сверяться с уже имеющейся цифровой информацией Шенгена, напомнила Гостаможслужба основные новации EES.

"Внедрение системы в самом начале может привести к увеличению времени, необходимого для контрольных процедур. Поэтому рекомендуем планировать поездки с большим запасом времени или выбирать для пересечения границы альтернативные пункты пропуска", – отметили в ведомстве.

С 27 октября цифровая Система въезда/выезда заработала на еще трех ККП на границе с Польшей, в связи с чем украинцев предупреждали о возможных задержках.

Напомним, новую цифровую систему въезда и выезда EES начали внедрять на внешних границах стран Европейского Союза и Шенгенской зоны с 12 октября.

Система EES является автоматизированной централизованной базой данных, предназначенной для электронного отслеживания пересечения границы без проставления штампов в паспортах.

Пограничные ведомства стран-участниц ЕС постепенно разворачивают ее в течение шестимесячного переходного периода.

О том, как началось ее применение, читайте в статье: Реформа на грани коллапса: какие проблемы показал первый день новых правил въезда в ЕС.