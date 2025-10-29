У Бельгії помітили невідомі дрони над важливою військовою базою

Бельгія почала розслідування щодо появи кількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни, Міноборони вважає це цілеспрямованою розвідувальною операцією.

Про це повідомляє Belga, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Тео Франкен підтвердив, що над однією з військових баз у Валлонії помітили невідомі безпілотники, при цьому інцидент повторювався двічі.

"Наші вартові у Марш-ан-Фаман помітили численні дрони над важливими частинами штаб-квартири армійської бригади ввечері у суботу", – зазначив міністр, додавши, що БпЛА спостерігали там "тривалий час".

"Минулого вечора над Марш-ан-Фаман знову бачили непоодинокі дрони. Було застосовано відповідні процедури, поліція та ADIV (Загальна служба розвідки та безпеки) ведуть розслідування", – додав він.

Міністр зазначив, що поки невідомо, звідки прилетіли апарати, але їхню появу у цьому місці не сприймають як випадковість.

"Це явна організована операція проти "серця" нашої армії. Вони видивлялися важливу інформацію про критичну інфраструктуру на території військового об’єкта", – заявив Тео Франкен.

Посадовець заявив, що ініціює на рівні уряду швидкі закупівлі систем для виявлення БпЛА та їхнього ураження.

Раніше оборонний гігант Бельгії повідомив про зростаючу кількість підозрілих дронів над своїми об'єктами.

Також Міноборони Бельгії розслідує інцидент з появою 15 безпілотників ввечері 2 жовтня над військовою базою Ельсенборн неподалік кордону з Німеччиною. Апарати, покружлявши над базою, нібито полетіли через німецький кордон.