Министр обороны Бельгии о вторжении дронов: похоже на шпионскую операцию

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, комментируя ряд инцидентов с неизвестными дронами, которые были замечены над военными базами в выходные, заявил, что это похоже "на шпионскую операцию".

Заявление главы бельгийского оборонного ведомства приводит Le Soir, сообщает "Европейская правда".

Франкен, в частности, указал на то, что операторами дронов были профессионалы, а не любители.

"В течение последних трех дней во время вторжений применялся достаточно похожий подход. В первый день прилетели небольшие дроны. В субботу и воскресенье применялись большие дроны, чтобы дестабилизировать ситуацию в районе и среди населения. Я думаю, что они пытаются вызвать панику в Бельгии", – сказал он.

По словам министра, расследование продолжается, пока причастные к инцидентам не обнаружены.

"Мы можем сказать, что это профессионалы, а не любители", – добавил Франкен.

Он отметил, что "дроны всегда прилетают в одно и то же время: когда наступает ночь... каждый раз действительно наблюдается похожий способ действия".

Министр также ответил, имеют ли военные право сбивать такие дроны.

"Когда они находятся над военной базой, дроны можно сбивать. Но когда они находятся рядом с ней, нужно быть очень осторожными. Они могут упасть на дом, автомобиль или гражданское лицо. Нужно уточнить эту правовую основу", – добавил он.

На этой неделе бельгийское правительство планирует рассмотреть план борьбы с дронами.

"Мы хотим инвестировать 50 миллионов евро в систему обнаружения. Но нам также нужно время: мы не можем за несколько месяцев исправить то, что не было сделано в предыдущие годы", – подчеркнул Франкен.

Несколько дней назад Бельгия начала расследование относительно появления нескольких беспилотников над военной базой в южной части страны.

Впоследствии стало известно, что над военной базой Кляйне-Брогель, что на востоке страны, заметили новые подозрительные дроны.

Франкен тогда заявлял, что дроны были предназначены для того, чтобы выявить местонахождение F-16 и другую стратегически важную информацию.