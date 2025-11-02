Поліція Бельгії розслідує інцидент із невідомими дронами

У Бельгії заявили про початок розслідування після того, як над військовою базою Кляйне-Брогель, що на сході країни, було помічено нові підозрілі дрони.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

За словами міністра оборони Бельгії, у суботу, 1 листопада, уряд отримав повідомлення про дрони, що пролітали над авіабазою Кляйне-Брогель.

Він зазначив, що вертоліт і поліцейські автомобілі переслідували дрон, але не змогли його захопити, а дрон-глушитель не зміг його перехопити.

"Це був не простий проліт, а явна команда, спрямована на Кляйне-Брогель", – сказав Франкен.

Представник офісу Франкена повідомив агентству, що поліція розслідує інцидент. Міністри уряду планують обговорити ці випадки.

Зазначимо, кілька днів тому Бельгія почала розслідування щодо появи кількох безпілотників над військовою базою у південній частині країни.

Це сталось після того, над однією з військових баз у Валлонії помітили невідомі безпілотники, при цьому інцидент повторювався двічі.

Нагадаємо, міністр оборони Бельгії Тео Франкен на початку цього тижня в інтерв'ю бельгійському новинному сайту HUMO пообіцяв, що НАТО "зрівняє Москву з землею", якщо Кремль коли-небудь нападе на Брюссель.