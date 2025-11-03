ЗМІ: Британія надала Україні більше ракет Storm Shadow для ударів по РФ

Уряд Великої Британії нещодавно ухвалив рішення про передачу Україні додаткових крилатих ракет Storm Shadow, щоб українські війська могли продовжувати завдавати ударів по цілях на території РФ.

Про це агентству Bloomberg стало відомо від обізнаних джерел, пише "Європейська правда".

Співрозмовники розповіли, що поставка Storm Shadow була здійснена для того, щоб Україна була забезпечена запасами перед зимовими місяцями, протягом яких Велика Британія побоюється, що Кремль посилить атаки на українських мирних жителів.

Джерела не називають кількість ракет, які британська сторона передала Україні.

Storm Shadow – це високоточні ракети повітряного базування з дальністю польоту понад 250 кілометрів.

Уряд Великої Британії не повідомив, скільки ракет Storm Shadow він надав Україні за час війни, і не оголошує про поставки на регулярній основі.

Нещодавно видання The Wall Street Journal повідомляло, що адміністрація США зняла ключове обмеження на використання Україною деяких ракет дальньої дії, наданих західними союзниками, що дозволило Києву розширити атаки на цілі всередині Росії.

Також очікували схвалення президента Дональда Трампа на надання Україні далекобійних ракет Tomahawk, але сам він сказав, що наразі не розглядає таку можливість.