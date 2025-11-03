СМИ: Британия предоставила Украине больше ракет Storm Shadow для ударов по РФ

Правительство Великобритании недавно приняло решение о передаче Украине дополнительных крылатых ракет Storm Shadow, чтобы украинские войска могли продолжать наносить удары по целям на территории РФ.

Об этом агентству Bloomberg стало известно от осведомленных источников, пишет "Европейская правда".

Собеседники рассказали, что поставка Storm Shadow была осуществлена для того, чтобы Украина была обеспечена запасами перед зимними месяцами, в течение которых Великобритания опасается, что Кремль усилит атаки на украинских мирных жителей.

Источники не называют количество ракет, которые британская сторона передала Украине.

Storm Shadow – это высокоточные ракеты воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров.

Правительство Великобритании не сообщило, сколько ракет Storm Shadow оно предоставило Украине за время войны, и не объявляет о поставках на регулярной основе.

Недавно издание The Wall Street Journal сообщало, что администрация США сняла ключевое ограничение на использование Украиной некоторых ракет дальнего действия, предоставленных западными союзниками, что позволило Киеву расширить атаки на цели внутри России.

Также ожидали одобрения президента Дональда Трампа на предоставление Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но сам он сказал, что пока не рассматривает такую возможность.