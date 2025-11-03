Укр Рус Eng

Трамп каже, що наразі не розглядає передачу Tomahawk Україні

Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 07:08 — Іванна Костіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що на цей момент не планує передавати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, передає "Європейська правда". 

Трамп відповідав на питання, чи планує він надати Україні ракети дальнього радіуса дії Tomahawk.

Американський президент відповів коротко: "Ні, не планую".

"Зрештою, я можу передумати, але на цей момент я цього не планую", – додав Трамп.

Раніше Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет Tomahawk, заявивши Білому дому, що це не матиме негативного впливу на запаси США – утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках Дональда Трампа. 

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що надання Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустріч Трамп не сказав "ні" щодо можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk, але не сказав і "так".

