Трамп каже, що наразі не розглядає передачу Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що на цей момент не планує передавати Україні далекобійні ракети Tomahawk.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One, передає "Європейська правда".

Трамп відповідав на питання, чи планує він надати Україні ракети дальнього радіуса дії Tomahawk.

Американський президент відповів коротко: "Ні, не планую".

"Зрештою, я можу передумати, але на цей момент я цього не планую", – додав Трамп.

Раніше Пентагон дав "зелене світло" на постачання Україні ракет Tomahawk, заявивши Білому дому, що це не матиме негативного впливу на запаси США – утім, політичне рішення щодо постачань залишається у руках Дональда Трампа.

Генсек НАТО Марк Рютте раніше заявляв, що надання Україні ракет Tomahawk залишається "на розгляді" у Трампа.

Президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустріч Трамп не сказав "ні" щодо можливості постачання далекобійних ракет Tomahawk, але не сказав і "так".