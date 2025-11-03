У Бундесвері хочуть оцінити готовність до військової служби всіх молодих чоловіків

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Броєр вважає, що всі молоді чоловіки повинні пройти оцінку для визначення придатності до військової служби.

Заяву Броєра, зроблену для RND, наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами представника Бундесверу, з військової точки зору необхідно перевіряти цілі вікові групи.

"Тільки тоді ми будемо знати, хто доступний і кого ми можемо призвати в разі оборони – ситуації, якій ми хочемо запобігти", – сказав він.

Броєр виступив проти ідеї призову на військову службу з використанням лотерейної системи.

На його думку, це призведе до набору новобранців випадково, а не за мотивацією, що знизить ефективність навчання.

Якщо не буде достатньо добровольців, як вказав Броєр, Бундесвер повинен вибирати тих, хто "особливо кваліфікований і мотивований", орієнтуючись на такі навички, як знання інформаційних технологій, а не покладаючись на випадковий відбір.

Він сказав, що добровільна модель, ймовірно, приверне більше новобранців, за умови, що служба буде вважатися значущою і привабливою.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане сигналом стримування для Росії.

Бундестаг наразі обговорює новий закон про військову службу. Голосування в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але його відклали через суперечки.