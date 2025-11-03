В Бундесвере хотят оценить готовность к военной службе всех молодых мужчин

Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Карстен Бройер считает, что все молодые мужчины должны пройти оценку для определения пригодности к военной службе.

Заявление Бройера, сделанное для RND, приводит DW, сообщает "Европейская правда".

По словам представителя Бундесвера, с военной точки зрения необходимо проверять целые возрастные группы.

"Только тогда мы будем знать, кто доступен и кого мы можем призвать в случае обороны – ситуации, которую мы хотим предотвратить", – сказал он.

Бройер выступил против идеи призыва на военную службу с использованием лотерейной системы.

По его мнению, это приведет к набору новобранцев случайно, а не по мотивации, что снизит эффективность обучения.

Если не будет достаточно добровольцев, как указал Бройер, Бундесвер должен выбирать тех, кто "особенно квалифицирован и мотивирован", ориентируясь на такие навыки, как знание информационных технологий, а не полагаясь на случайный отбор.

Он сказал, что добровольная модель, вероятно, привлечет больше новобранцев, при условии, что служба будет считаться значимой и привлекательной.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что призыв молодых мужчин станет сигналом сдерживания для России.

Бундестаг сейчас обсуждает новый закон о военной службе. Голосование в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но его отложили из-за споров.