ЕС 4 ноября утвердит пятый транш финансирования Украины в рамках Ukraine Facility

Европейский союз утвердит предоставление Украине пятого транша макрофинансовой помощи в рамках механизма Ukraine Facility в размере 1,351 миллиарда евро во вторник, 4 ноября.

Об этом корреспондентке "Европейской правды" в Брюсселе сообщил информированный источник в ЕС.

Европейский союз 4 ноября примет решение о предоставлении Украине 1,35 миллиарда евро финансовой поддержки.

"Послы стран ЕС в Брюсселе одобрили предоставление Украине пятого транша Ukraine Facility ещё в прошлую среду (на заседании Coreper 29 октября. – "ЕП")", – сообщил собеседник "ЕвроПравды", пожелавший остаться анонимным.

Он добавил, что официальное решение о предоставлении Украине 1,351 миллиарда евро будет утверждено во вторник, 4 ноября.

Впрочем, как выяснила ЕП, одновременно ЕС доплатит Украине 600 млн евро за закон об АРМА – из предыдущего, четвертого транша.

Как сообщала "Европейская правда", 8 октября Верховная Рада Украины приняла два евроинтеграционных законопроекта: о создании платёжного агентства в аграрном секторе и в первом чтении – о законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления.

Эти законы являются частью реформаторских обязательств Украины для получения финансовой поддержки от ЕС по программе Ukraine Facility, общий объём которой составляет 50 миллиардов евро.

В сентябре Еврокомиссия утвердила предложенные Украиной поправки к "Плану Украины" – плану реформ, необходимых для получения средств ЕС по программе Ukraine Facility.

