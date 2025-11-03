У центрі Рима обвалилася історична вежа: є постраждалі
Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 14:10 —
В італійській столиці Римі вдень у понеділок, 3 листопада, обвалилась частина Вежі Конті, яка зараз перебуває на реконструкції.
Про це повідомляє Il Messaggero, пише "Європейська правда".
Внаслідок інциденту чотири людини отримали поранення, одна з них перебуває у важкому стані. Двоє отримали медичну допомогу на місці.
Наразі триває операція із вивільнення з-під завалів одного чоловіка. Як повідомляється, він живий і реагує на сигнали рятувальників.
Поліцейські оточили територію, де стався обвал, було заборонено рух пішоходів і транспорту, щоб полегшити роботу пожежників і служб екстреної допомоги.
Розслідування обставин обвалу буде проводитися спільно з інспекцією праці та місцевою санітарною службою.
Влада проводить перевірку несучих конструкцій, щоб оцінити цілісність решти будівлі та скласти план робіт із забезпечення безпеки та реставрації.
Вежа Конті – середньовічна житлова вежа аристократичної родини Конті в Римі. Будівництво вежі велося в 850-х роках (у дев'ятому столітті). Як фундамент була використана одна з екседр античного храму Миру.
Нещодавно у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру, внаслідок чого постраждали люди.
Пізніше на місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.