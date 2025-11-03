В центре Рима обрушилась историческая башня: есть пострадавшие

В итальянской столице Риме днем в понедельник, 3 ноября, обрушилась часть Башни Конти, которая сейчас находится на реконструкции.

Об этом сообщает Il Messaggero, пишет "Европейская правда".

В результате инцидента четыре человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Двое получили медицинскую помощь на месте.

В настоящее время продолжается операция по освобождению из-под завалов одного мужчины. Как сообщается, он жив и реагирует на сигналы спасателей.

Полицейские оцепили территорию, где произошел обвал, было запрещено движение пешеходов и транспорта, чтобы облегчить работу пожарных и служб экстренной помощи.

Расследование обстоятельств обрушения будет проводиться совместно с инспекцией труда и местной санитарной службой.

Власти проводят проверку несущих конструкций, чтобы оценить целостность остальной части здания и составить план работ по обеспечению безопасности и реставрации.

Башня Конти – средневековая жилая башня аристократической семьи Конти в Риме. Строительство башни велось в 850-х годах (в девятом веке). В качестве фундамента была использована одна из экседр античного храма Мира.

Недавно в Мадриде частично обрушилось здание недалеко от королевского театра, в результате чего пострадали люди.

Позже на месте обрушения здания в историческом центре обнаружили тела четырех погибших.