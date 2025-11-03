Румунія та Rheinmetall підписали угоду про будівництво порохового заводу

Румунія в понеділок, 3 листопада, уклала угоду з німецькою оборонною компанією Rheinmetall про будівництво порохового заводу.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Після підписання угоди прем'єр-міністр Іліє Боложан привітав спільне підприємство між Румунією та Rheinmetall як знак того, що країна "стає гравцем з потенціалом в оборонній промисловості Південно-Східної Європи".

За словами Боложана, будівництво заводу вартістю 535 млн євро у місті Вікторія, як очікується, розпочнеться в 2026 році, триватиме три роки і створить близько 700 робочих місць.

Він зазначив, що Румунія буде прагнути фінансувати частину своїх внесків через європейський механізм SAFE для заохочення оборонної готовності.

"Після багатьох років, коли наша оборонна промисловість була мало затребувана, Румунія вступає в нову фазу через ситуацію з безпекою в Східній Європі. Я радий, що Rheinmetall розглядає нас як важливого і серйозного партнера і посилює свою присутність в Румунії", – сказав він.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер сказав, що порох для боєприпасів, який буде вироблятися на заводі, "потрібен у всьому світі, а особливо в Європі", і зробить Румунію ключовим гравцем в оборонній екосистемі континенту.

"Стратегія полягає в тому, щоб зробити Румунію невід'ємною частиною європейської екосистеми. Румунія також буде невід'ємною частиною екосистеми НАТО", – заявив генеральний директор Rheinmetall.

28 жовтня писали, що Болгарія та Rheinmetall уклали угоду про будівництво заводу для виробництва пороху і боєприпасів.

Нещодавно Латвія домовилась з німецьким оборонним концерном Rheinmetall про будівництво заводу з виробництва артилерійських боєприпасів на своїй території.