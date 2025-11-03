Румыния и Rheinmetall подписали соглашение о строительстве порохового завода

Румыния в понедельник, 3 ноября, подписала соглашение с немецкой оборонной компанией Rheinmetall о строительстве порохового завода.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

После подписания соглашения премьер-министр Илие Боложан приветствовал совместное предприятие между Румынией и Rheinmetall как знак того, что страна "становится игроком с потенциалом в оборонной промышленности Юго-Восточной Европы".

По словам Боложана, строительство завода стоимостью 535 млн евро в городе Виктория, как ожидается, начнется в 2026 году, продлится три года и создаст около 700 рабочих мест.

Он отметил, что Румыния будет стремиться финансировать часть своих взносов через европейский механизм SAFE для поощрения оборонной готовности.

"После многих лет, когда наша оборонная промышленность была мало востребована, Румыния вступает в новую фазу из-за ситуации с безопасностью в Восточной Европе. Я рад, что Rheinmetall рассматривает нас как важного и серьезного партнера и усиливает свое присутствие в Румынии", – сказал он.

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер сказал, что порох для боеприпасов, который будет производиться на заводе, "нужен во всем мире, а особенно в Европе", и сделает Румынию ключевым игроком в оборонной экосистеме континента.

"Стратегия заключается в том, чтобы сделать Румынию неотъемлемой частью европейской экосистемы. Румыния также будет неотъемлемой частью экосистемы НАТО", – заявил генеральный директор Rheinmetall.

28 октября писали, что Болгария и Rheinmetall заключили соглашение о строительстве завода для производства пороха и боеприпасов.

Недавно Латвия договорилась с немецким оборонным концерном Rheinmetall о строительстве завода по производству артиллерийских боеприпасов на своей территории.