Депутатка ХДС опинилася під розслідуванням за можливі зловживання

У Німеччині ведуть розслідування щодо можливих фактів незаконного збагачення з боку депутатки Християнсько-демократичного союзу Каролін Босбах, у зв’язку з чим з неї зняли імунітет.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Прокуратура Кельна офіційно відкрила розслідування щодо депутатки Бундестагу від керівної партії ХДС Каролін Босбах за підозрами у зловживаннях під час передвиборчої кампанії – після того, як з неї зняли імунітет.

Припускають, що депутатка наказала співробітниці кампанії у січні 2025 року виставити рахунок на 2500 євро партійному осередку за нібито послуги з просування у соцмережах, яких насправді не надавали.

Прокуратура з’ясовує, чи таким рахунком Босбах спробувала замаскувати якусь іншу витрату, та чи могли бути залучені інші особи.

Також під розслідуванням опинився співробітник кампанії, залучений у цей епізод. Він сам повідомив про нього у поліцію.

Депутатка заперечує звинувачення та висловлює впевненість, що справу після з’ясування обставин закриють за відсутністю складу злочину.

Босбах здобула прямий мандат у Бундестазі від ХДС на виборах у лютому.

