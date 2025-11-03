Укр Рус Eng

Депутатка ХДС опинилася під розслідуванням за можливі зловживання

Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 16:04 — Марія Ємець

У Німеччині ведуть розслідування щодо можливих фактів незаконного збагачення з боку депутатки Християнсько-демократичного союзу Каролін Босбах, у зв’язку з чим з неї зняли імунітет.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда". 

Прокуратура Кельна офіційно відкрила розслідування щодо депутатки Бундестагу від керівної партії ХДС Каролін Босбах за підозрами у зловживаннях під час передвиборчої кампанії – після того, як з неї зняли імунітет.

Припускають, що депутатка наказала співробітниці кампанії у січні 2025 року виставити рахунок на 2500 євро партійному осередку за нібито послуги з просування у соцмережах, яких насправді не надавали.  

Прокуратура з’ясовує, чи таким рахунком Босбах спробувала замаскувати якусь іншу витрату, та чи могли бути залучені інші особи.

Також під розслідуванням опинився співробітник кампанії, залучений у цей епізод. Він сам повідомив про нього у поліцію. 

Депутатка заперечує звинувачення та висловлює впевненість, що справу після з’ясування обставин закриють за відсутністю складу злочину. 

Босбах здобула прямий мандат у Бундестазі від ХДС на виборах у лютому. 

Німеччина
