Депутат ХДС попала под расследование за возможные злоупотребления

В Германии ведут расследование в отношении возможных фактов незаконного обогащения со стороны депутата Христианско-демократического союза Каролин Босбах, в связи с чем с нее сняли иммунитет.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Прокуратура Кельна официально открыла расследование в отношении депутата Бундестага от правящей партии ХДС Каролин Босбах по подозрениям в злоупотреблениях во время предвыборной кампании – после того, как с нее сняли иммунитет.

Предполагают, что депутат приказала сотруднице кампании в январе 2025 года выставить счет на 2500 евро партийной ячейке за якобы услуги по продвижению в соцсетях, которых на самом деле не предоставляли.

Прокуратура выясняет, таким счетом Босбах попыталась замаскировать какой-то другой расход, и могли ли быть привлечены другие лица.

Также под расследованием оказался сотрудник кампании, вовлеченный в этот эпизод. Он сам сообщил о нем в полицию.

Депутат отрицает обвинения и выражает уверенность, что дело после выяснения обстоятельств закроют за отсутствием состава преступления.

Босбах получила прямой мандат в Бундестаге от ХДС на выборах в феврале.

