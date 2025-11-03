Міністр юстиції Франції виправдовує візит до Саркозі у вʼязниці

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен у понеділок сказав, що його візит до засудженого експрезидента Ніколя Саркозі, який викликав неоднозначні оцінки, був частиною його роботи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Під час спілкування з журналістами в понеділок глава французького Мінʼюсту сказав, що під час візиту до вʼязниці, де утримується Саркозі, виконував свою "роботу міністра".

"Я поїхав туди, щоб подивитися на умови утримання колишнього президента республіки, який перебуває під особливим захистом республіки, оскільки міністр внутрішніх справ сам вирішив, що охоронці повинні залишатися з ним", – сказав Дарманен.

Він також послався на статтю Кримінального кодексу Франції, яка "прямо передбачає, що державні послуги у сфері виконання покарань забезпечуються міністром юстиції, отже, я виконую свої обов'язки міністра".

"Я уявляю, що якби я не виконував свої обов'язки міністра або якби з президентом Саркозі щось сталося у в'язниці, то парламент і, можливо, інші органи влади зажадали б від міністра пояснень", – додав посадовець.

ЗМІ дізналися, що 29 жовтня міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен навідав у в’язниці експрезидента Ніколя Саркозі, який майже два тижні тому почав відбувати покарання.

Після цього група французьких юристів подала позов до Суду юстиції республіки – спеціального суду щодо службових порушень урядовців, закинувши Дарманену порушення принципу неупередженості.

