Министр юстиции Франции оправдывает визит к Саркози в тюрьме

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен в понедельник сказал, что его визит к осужденному экс-президенту Николя Саркози, который вызвал неоднозначные оценки, был частью его работы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Во время общения с журналистами в понедельник глава французского Минюста сказал, что во время визита в тюрьму, где содержится Саркози, выполнял свою "работу министра".

"Я поехал туда, чтобы посмотреть на условия содержания бывшего президента республики, который находится под особой защитой республики, поскольку министр внутренних дел сам решил, что охранники должны оставаться с ним", – сказал Дарманен.

Он также сослался на статью Уголовного кодекса Франции, которая "прямо предусматривает, что государственные услуги в сфере исполнения наказаний обеспечиваются министром юстиции, следовательно, я выполняю свои обязанности министра".

"Я представляю, что если бы я не выполнял свои обязанности министра или если бы с президентом Саркози что-то произошло в тюрьме, то парламент и, возможно, другие органы власти потребовали бы от министра объяснений", – добавил чиновник.

СМИ узнали, что 29 октября министр юстиции Франции Жеральд Дарманен посетил в тюрьме экс-президента Николя Саркози, который почти две недели назад начал отбывать наказание.

После этого группа французских юристов подала иск в Суд юстиции республики – специальный суд по служебным нарушениям чиновников, обвинив Дарманена в нарушении принципа беспристрастности.

