Єврокомісія "з’ясовує наслідки" можливого продажу міжнародних активів "Лукойл"

У Європейській комісії вивчають можливі наслідки планованого продажу міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл", зокрема тих, які розташовані на території Євросоюзу.

Про це заявив заступник головної речниці Єврокомісії Олоф Гілл у Брюсселі 3 листопада, передає кореспондентка "Європейської правди".

Єврокомісія поки що вивчає, як вплине на економіку ЄС продаж міжнародних активів компанії "Лукойл".

"Ми перебуваємо в контакті з… усіма державами-членами, щоб з’ясувати всі наслідки запропонованого продажу міжнародних активів компанії "Лукойл". Наразі ми не можемо сказати більше", – заявив Гілл.

Відповідаючи на питання журналістів, чому Євросоюз не запроваджує санкції проти "Лукойл", як це зробили США, речник Єврокомісії нагадав, що вже ухвалено 19 пакетів санкцій ЄС проти Росії, які "б’ють в серце російської економіки".

"З іншого боку, ми маємо враховувати економічні та інші стратегічні інтереси тут, у ЄС. Крім того, слід зважати на політичний фактор, що будь-які санкції мають ухвалюватися одностайно. Виходячи з цього, ми включали або не включали певні елементи до наших санкційних пакетів дотепер", – пояснив він.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше "Лукойл" оголосив, що продасть свої міжнародні активи швейцарській компанії у відповідь на жорсткі санкції США.

Болгарський парламент у п’ятницю проголосував за обмеження експорту пального до країн ЄС після запровадження санкцій США проти російської компанії "Лукойл".