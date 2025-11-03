Еврокомиссия "выясняет последствия" возможной продажи международных активов "Лукойл"

В Европейской комиссии изучают возможные последствия планируемой продажи международных активов российской нефтяной компании "Лукойл", в частности, находящихся на территории Евросоюза.

Об этом заявил заместитель главного пресс-секретаря Еврокомиссии Олоф Хилл в Брюсселе 3 ноября, передает корреспондент "Европейской правды".

Еврокомиссия пока изучает, как повлияет на экономику ЕС продажа международных активов "Лукойл".

"Мы находимся в контакте со... всеми государствами-членами, чтобы выяснить все последствия предложенной продажи международных активов компании "Лукойл". Сейчас мы не можем сказать больше", – заявил Хилл.

Отвечая на вопрос журналистов, почему Евросоюз не вводит санкции против "Лукойл", как это сделали США, представитель Еврокомиссии напомнил, что уже принято 19 пакетов санкций ЕС против России, которые "бьют в сердце российской экономики".

"С другой стороны, мы должны учитывать экономические и другие стратегические интересы здесь, в ЕС. Кроме того, следует учитывать политический фактор, что любые санкции должны приниматься единогласно. Исходя из этого, мы включали или не включали определенные элементы в наши санкционные пакеты до сих пор", – пояснил он.

Как сообщала "Европейская правда", ранее "Лукойл" объявил, что продаст свои международные активы швейцарской компании в ответ на жесткие санкции США.

Болгарский парламент в пятницу проголосовал за ограничение экспорта топлива в страны ЕС после введения санкций США против российской компании "Лукойл".