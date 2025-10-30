"Лукойл" продасть свої міжнародні активи швейцарській компанії

Російський енергетичний гігант "Лукойл" оголосив, що продасть свої міжнародні активи швейцарській компанії у відповідь на жорсткі санкції США.

Про це пише Politico, передає "Європейська правда".

"Лукойл" оголосив на початку цього тижня, що припинить свою міжнародну діяльність після того, як на нього були накладені санкції президентом США Дональдом Трампом.

У заяві, опублікованій у четвер, 30 жовтня, компанія зазначила, що продаж свого портфеля швейцарській енергетичній торговельній компанії Gunvor "пов'язаний з обмежувальними заходами, введеними деякими державами проти компанії та її дочірніх підприємств".

Компанія Gunvor, що базується в Женеві, була заснована російським мільярдером Геннадієм Тімченком, близьким соратником очільника Кремля Владіміра Путіна.

Як зазначається, Тімченко продав свою частку в компанії в 2014 році, коли на нього були накладені санкції через вторгнення Росії в Крим.

Зазначимо, у США запевнили, що президент слідкуватиме за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії, щоб змусити господаря Кремля сісти за стіл переговорів і укласти мирну угоду з Україною.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що запроваджені США санкції проти компаній "Роснєфть" і "Лукойл" на 56-57% вплинуть на нафтовий експорт РФ.