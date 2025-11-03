Укр Рус Eng

Молдова: ексдепутату-соратнику олігарха Плахотнюка загрожує 15 років в’язниці

Новини — Понеділок, 3 листопада 2025, 17:31 — Марія Ємець

Прокурори просять 15 років позбавлення волі для колишнього депутата "Демпартії", соратника олігарха Влада Плахотнюка Константина Цуцу у справі про незаконне збагачення.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда". 

На судовому засіданні Антикорупційна прокуратура запросила для звинувачуваного Цуцу 15 років позбавлення волі у справі про незаконне збагачення і торгівлю впливом. 

Також прокуратура просить на 15 років позбавити його права обіймати виборні посади. 

Згідно з матеріалами розслідування, Цуцу у період перебування на посаді у 2014–2019 роках отримав понад 6,45 млн леїв доходу з різних джерел згідно з його офіційними деклараціями, проте його витрати за ідентичний період перевищують 10 млн леїв. 

Нагадаємо, Константина Цуцу затримували в Афінах разом з Владом Плахотнюком, але потім відпустили з-під варти. Після того у прокуратурі дійшли висновку, що Цуцу виїхав до Придністров’я, а його адвокат переконував, що той залишився у Греції. 

2 жовтня Цуцу затримали на КПП "Вулканешти" під час в’їзду до Молдови з України. У Прикордонній поліції сказали, що він добровільно з’явився на кордон. 

Плахотнюка 25 вересня екстрадували з Греції до Кишинева, відтоді він залишається під арештом

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Влад Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови". 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
Реклама: