Молдова: ексдепутату-соратнику олігарха Плахотнюка загрожує 15 років в’язниці

Прокурори просять 15 років позбавлення волі для колишнього депутата "Демпартії", соратника олігарха Влада Плахотнюка Константина Цуцу у справі про незаконне збагачення.

Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".

На судовому засіданні Антикорупційна прокуратура запросила для звинувачуваного Цуцу 15 років позбавлення волі у справі про незаконне збагачення і торгівлю впливом.

Також прокуратура просить на 15 років позбавити його права обіймати виборні посади.

Згідно з матеріалами розслідування, Цуцу у період перебування на посаді у 2014–2019 роках отримав понад 6,45 млн леїв доходу з різних джерел згідно з його офіційними деклараціями, проте його витрати за ідентичний період перевищують 10 млн леїв.

Нагадаємо, Константина Цуцу затримували в Афінах разом з Владом Плахотнюком, але потім відпустили з-під варти. Після того у прокуратурі дійшли висновку, що Цуцу виїхав до Придністров’я, а його адвокат переконував, що той залишився у Греції.

2 жовтня Цуцу затримали на КПП "Вулканешти" під час в’їзду до Молдови з України. У Прикордонній поліції сказали, що він добровільно з’явився на кордон.

Плахотнюка 25 вересня екстрадували з Греції до Кишинева, відтоді він залишається під арештом.

До втрати влади і втечі з країни у 2019 році Влад Плахотнюк мав великий вплив на життя країни, через що його часом називали "господарем Молдови".