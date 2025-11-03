Молдова: экс-депутату и соратнику олигарха Плахотнюка грозит 15 лет тюрьмы

Прокуроры просят 15 лет лишения свободы для бывшего депутата "Демпартии", соратника олигарха Влада Плахотнюка Константина Цуцу по делу о незаконном обогащении.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

На судебном заседании Антикоррупционная прокуратура запросила для обвиняемого Цуцу 15 лет лишения свободы по делу о незаконном обогащении и торговле влиянием.

Также прокуратура просит на 15 лет лишить его права занимать выборные должности.

Согласно материалам расследования, Цуцу в период пребывания в должности в 2014–2019 годах получил более 6,45 млн леев дохода из различных источников согласно его официальным декларациям, однако его расходы за идентичный период превышают 10 млн леев.

Напомним, Константина Цуцу задерживали в Афинах вместе с Владом Плахотнюком, но потом отпустили из-под стражи. После того в прокуратуре пришли к выводу, что Цуцу выехал в Приднестровье, а его адвокат убеждал, что тот остался в Греции.

2 октября Цуцу задержали на КПП "Вулканешты" при въезде в Молдову из Украины. В Пограничной полиции сказали, что он добровольно явился на границу.

Плахотнюка 25 сентября экстрадировали из Греции в Кишинев, с тех пор он остается под арестом.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Влад Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его порой называли "хозяином Молдовы".