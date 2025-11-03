Італія підтвердила підготовку 12-го пакета військової допомоги Україні

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто у понеділок підтвердив, що його держава готує новий пакет військової допомоги для України – дванадцятий з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ANSA.

За словами Крозетто, позиція Італії щодо України не змінилась, а на питання про те, чи буде підготовлений наступний пакет допомоги, він сказав "Ймовірно, так".

"Ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю, аналогічний до інших пакетів", – додав глава італійського Міноборони.

У контексті питання про допомогу українській протиповітряній обороні Крозетто додав, що "ми надіслали все, що мали, не послабивши обороноздатність Італії, яка і без того є слабкою".

Уряд Джорджи Мелоні вже надіслав 11 пакетів допомоги з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, загальна вартість яких становить від 2,5 до 3 млрд євро.

Також повідомляється, що Італія передала Києву дві батареї систем ППО SAMP/T. Деталі пакетів зазвичай залишаються під суворою державною таємницею.

У жовтні повідомлялось, що 12-й пакет військової допомоги Україні від Італії може бути готовий до кінця 2025 року.

Крім того, Італія дала сигнал, що готова приєднатися до ініціативи НАТО PURL щодо закупівлі американського озброєння, зокрема ракет Patriot, за рахунок європейських коштів.